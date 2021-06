Pobjednik "Evrovizije" objasnio bizarno ime svoje mačke

Damijano David, frontmen grupe Maneskin, koja je ove godine odnijela pobjedu na Evroviziji u Roterdamu, sjeo je u šminkersku stolicu jutjuberke Niki Tutorijals, i podijelio sa javnošću iskustva iz svojih početaka u muzici i šminkanju, ali govorio i o bizarnom imenu svoje mačke.

David je rekao da nije znao da šminka uopšte postoji do 2016. godine, kada mu je koleginica iz benda ponudila jednostavnu olovku za oči.

"Jednom sam bio kod Viktorije i pitala me je da isprobam olovku za oči. Stavio sam vrlo malo i pomislio da je to fantastično, zaljubio sam se u šminku i samo sam nastavio da je nosim i privatno. U početku su prijatelji mislili da je to čudno, ali su shvatili da se osjećam sjajno kad nosim šminku", rekao je on.

Niki, koja je ove godine bila jedna od voditeljki na Evroviziji, na to je rekla da bi voljela da više muškaraca nosi šminku, pa je nastavila sa pitanjem šta je najčudnije što se desilo bendu nakon pobjede na ovom prestižnom muzičkom takmičenju.

"Nismo baš imali vremena da proslavimo pobjedu. Malo smo se izolovali kada smo se vratili u Italiju i pisali smo pjesme. Ali recimo u Berlinu su nas sačekali hiljade i hiljade fanova. To je predivno", rekao je on, a kao svoju muzičku inspiraciju navodi bendove iz sedamdesetih, pjevača Harija Stajlsa i bend Arktik mankiz.

Potom je naveo da je u privatnom životu malo povučeniji, i da najviše uživa u društvu svoje dvije mačke - Legolasa i Bidea.

"Jedna moja mačka se zove Bide. Po bideu u kom perete zadnjicu. Kad sam je dobio, prvi dan se jedna zaglavila u bideu i morao sam da zovem vatrogasce da je izvade. Došli su i ti krupni momci su izvlačili mače, a jedan od njih mi je, kada su je spasili, rekao da mačka mora da se zove Bide", nasmijao se Damiano.

Ono što je posebno nasmijalo Niki je što je Bide - smeđa mačka.

Podsjetimo, pobjedu na ovogodišnjem muzičkom takmičenju u Roterdamu je odnijela Italija, dok su članice grupe "Hurricane", koje su predstavljale Srbiju na Evroviziji, zauzele 15. mjesto.

(B92.net)