Pogledajte gdje je i šta radi Malik iz filma "Otac na službenom putu"

Za mnoge, osamdesete su bile "zlatne godine" bivše Jugoslavije. Mnogi se još uvijek sjećaju samo lijepih stvari iz tog vremena. Pregršt filmskih ostvarenja i televizijskih emisija gradili su drugačiju kulturu, koje danas ima samo u komadićima.

Dječak Malik iz kultnog Kusturičinog filma "Otac na službenom putu" mnogima je sinonim za lijepe dane 80-ih godina. Moreno Debartoli, odigrao je jednu od najzapaženijih dječjih uloga u jugoslovenskom filmu. On je zajedno sa Mikijem Manojlovićem i Mirjanom Karanović ocrtao i dočarao probleme i tragedije koje je porodica 50-ih godina proživljavala.

Njegovo današnje zanimanje je na iznenađenje mnogih daleko "slađe". Debartoli je šef kuhinje sarajevskog hotela "Bristol", a od prije nekoliko godina je imenovan i za zvaničnog ambasadora svjetski poznatog čokoladnog brenda "Barry Callebaut" za jugoistočnu Evropu.

Od 2011. Moreno je glavni kuvar u Hotelu "Bristol" u Sarajevu, a kulinarsku karijeru je započeo 1998. u Izraelu. Nakon stečenog iskustva u Velikoj Britaniji, Moreno se vratio u Tel Aviv na poziciju šefa-kuvara za peciva i ketering. Od 2009. je vlasnik ugostiteljske kompanije u Rijeci. Moreno se školovao na izraelskoj školi gastronomije i 2002. stekao diplomu "Le Cordon Bleu" akademije u Londonu kao majstor za peciva. Već osam godina živi u Sarajevu u srećnoj porodici i, kako kaže, ne planira nigdje da ide.

"Nadam se da više nigdje neću ići, ali nikad se ne zna. Osjećam se kao da nikada nigdje nisam ni išao. Sarajevo se, osim nekih ratnih tragova, nije mnogo promijenilo. Što se kaže "svoj na svom". Moji roditelji - Josip i Emina koji još žive u Izraelu, čuvaju albume sa slikama i potpisima svih glumaca iz filma. Oni se još nisu vratili. Tamo privode kraju svoje karijere i onda će u Sarajevu da dočekaju zasluženu penziju", kaže Debartoli.

O svojoj ulozi ima samo lijepa sjećanja, jer je filmska scena u to vrijeme bila veličanstvena, a Miki Manojlović mega zvijezda. On je imao tu sreću da je filmska ekipa u njemu videla "to nešto" potrebno za ulogu. Onaj ko se najviše "bunio" bila je njegova majka koja je (kao i svačija) brinula kako će se odsustvo iz škole odraziti na Morenove ocjene.

"Smiješno je reći, ali nakon svih ovih godina, još sam Malik. Od kada sam se vratio u Sarajevo, mislim da je na raznim televizijama prikazan bar pet-šest puta. Sada ga moja djeca gledaju i često dobace: "Opet tata na televiziji", kaže Debartoli.

U braku je sa Ruskinjom, Katjom, a imaju dvoje dece - kćerku Lunu (7) i sina Lea (4).

Da je svjetski poznat kuvar govori i činjenica da su se njegovim specijalitetima sladili Anđelina Džoli i Bred Pit dok su bili u Sarajevu. Moreno Debartoli je hodajuća enciklopedija kulinarstva i poslastičarstva, a svoje znanje nesebično dijeli i sa drugima.

