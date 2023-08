Pogledajte kako Selma Hajek izgleda bez fotošopa i šminke

Atraktivna glumica Selma Hajek snimljena je na odmoru u Meksiku, gdje uživa s članovima porodice, a pažnju privlači i svojim izdanjima u kupaćem kostimu.

Glumica je privukla i paparace, koji su je snimili u prirodnom izdanju, bez filtara i bez šminke, pa je njena prirodna ljepota došla do izražaja.

Društvo 56-godišnjoj glumici su pravili njen suprug, francuski milijarder Fransoa Henri Pino i djeca.

Ona inače slovi kao jedna od najljepših glumica današnjice, a prije nekoliko mjeseci našla se na udaru kritika zbog pretjeranog uređivanja fotografija, nakon čega je pokazala svoje prirodno izdanje.

#SalmaHayek in a skimpy blue #bikini at the coast of #Mexico - August 13, 2023 39 HQ pics: https://t.co/c2d0B0Qn1p#celebs https://t.co/IMh03mqb2Z pic.twitter.com/frnfzAvGkg