Pogledajte kako danas izgleda dječak sa Kinder čokolade

​Kao dječak postao je zaštitni lik čuvene Kinder čokoladice na kojoj je i dan danas, a poslije modne karijere, sada je glumac i jedna od zvijezda u Veneciji.

Britanska markiza Ema Vejmut, inače prva tamnoputa markiza u istoriji ove zemlje, ovih dana se provodi u Veneciji, a društvo joj pravi jedan od njenih najboljih prijatelja - srpski maneken i glumac Alesandro Eger.

Alesandro je rođen je 6. septembra 1991. godine u Beogradu, ali se porodica preselila u Italiju kako bi pobjegla od rata.

Postao je jedno od najpoznatijih lica sa omiljenih slatkiša svakog djeteta.

"Pre Italije sam živeo na Banovom brdu, gde mi još žive drugovi iz kraja, sa kojima sam i dalje u kontaktu. Takođe, tu sam uvek dolazio do 13. godine, a onda su me škola i posao malo odaljili, ali čim sam imao priliku, uvek sam dolazio. Jednostavno, to je deo moje krvi. Imao sam oko dve ili tri godine, baka je živela na relaciji Italija - Srbija, te smo išli autobusom od jedne do druge zemlje", istakao je Alesandro prošle godine.

Danas je maneken i glumac, a dobio je i ulogu u nadolazećem filmskog hitu "House of Gucci".

I prije toga imao je manje uloge u nekoliko ostvarenja, a još kao tinejdžer glumio je u seriji "The Band".

Jednom prilikom otkrio je da je otišao od kuće još sa 17 godina kako bi ostvario svoje snove, a u tom periodu radio je i kao vozač pjevačice Glorije Gejnor. Modelingom je počeo da se bavi u 21. godini kada je debitovao za brend Versace.

"Manekenstvo je stiglo mnogo kasnje, tek kad sam imao 21 godinu. Neki mesec nakon snimanja u Rimu gde smo snimali “Medico in famiglia” čuvenu seriju gde glumi i Milena Vukotić. Vratio sam se u Milano i tražio posao. Ušao sam u Versače i pitao sam da li im treba konobar, prodavac bilo šta, i to je čuo kasting direktor. Bilo je kao u filmovima, on je stajao iza mene i samo mi je rekao: 'Dođi ti sa mnom', izmerio me i sutradan sam već sedeo sa Donatelom Versače. Tako je počelo sve, bilo je jako zanimljivo da sam onda rešio da malo ostaviim glumu. Bilo je potrebno mnogo truda, mnogo treninga, dijeta i audicija. Ali od malih nogu, šta god da počnem, trudim se da osvojim zlato, i za to zlato sam se uvek borio i mislim da mi je upravo to donelo dobre rezultate. Najviše se ceni trud, da ustaneš, da zoveš ljude, održavaš kontakte, agencije... Da pokažeš svima koliko to želiš", prenosi B92.

Inače, ovaj zgodni 29-godišnjak je zauzet - već nekoliko godina uživa u ljubavi sa manekenkom Madalinom Doroftei.

Par je praktično nerazdvojan i često objavljuju zajedničke fotografije na Instagramu, a moramo priznati da ovu Rumunku krasi nevjerovatna ljepota.