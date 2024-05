Pogledajte kako je Džej Lo upisana u Aflekovom telefonu (FOTO)

Latino diva Dženifer Lopez je zajedno sa Benom Aflekom ovih dana u centru pažnje.

Navodi o njihovom razvodu su sve češći, neki tvrde i da se Aflek iselio iz porodičnog doma, kako često skida burmu u javnosti, ali njih dvoje su jednim kratkim zajedničkim pojavljivanjem pokušali da demantuju sve.

Iako još uvijek nema zvaničnih potvrda, paparaci se trude na sve načine da saznaju nešto novo. Tako su jednom prilikom snimil Aflekov telefon u trenutku dok ga je zvala Dženifer, pa se slika na kojoj se vidi kako je upisana glumcu, odmah proširila društvenim mrežama.

Ben Affleck has Jennifer Lopez saved as “Jennifer Affleck” in his phone. pic.twitter.com/HTcZmBsza3