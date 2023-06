Pogledajte ko je supruga Halida Muslimovića (FOTO)

Halid Muslimović jedan je od najpopularnijih pjevača na ovim prostorima, a karijeru je gradio isključivo na pjesmama, dok je privatni život čuvao dalje od očiju javnosti.

Ono što se zna, jeste da je Halid već više od dvije decenije u braku sa Adelisom Hodžić, sa kojom ima kćerku Lejlu i sina Enisa.

Kao i Halid, i njegova supruga se bavi pjevanjem i veoma je poznata pjevačica u BiH. Uprkos brojnim iskušenjima na koje ih je stavljala profesija, njih dvoje su uspjeli da održe svoj brak.

Pjevač o svom privatnom životu rijetko govori, a iako mu je i supruga javna ličnost, rijetko imamo priliku da ih viđamo zajedno na događajima.

Takođe i njihova djeca se vrlo rijetko pojavljuju u medijima, a njegov sin je bio jedno vrijeme u žiži interesovanja medija kada se pisao da je u vezi sa poznatom blogermom Zoranom Jovanović.

Podsjetimo, Halid je nedavno otvoreno govorio o suđenju koje traje neko vrijeme i zbog koga je došao na sve nalovne strane u regionu.

"Ne volim nepravdu, ali šta ćete. Svako od nas ima nešto što mu nije na srcu, ali šta ću. Šta da radim? Ja sam čist k’o suza, pošten. Radim svoj posao. Međutim to što neki žele da se ubace u moj život sa tim glupostima, to što država i sudovi ne rade svoje čestito…Tek sad vidim što narod kuka na sudove kad sam sam došao u tu priču. Naši sudovi su katastrofa! To je sramota", rekao je on nedavno, prenosi Grand.