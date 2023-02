Pogledajte koliko novca zarađuje Tea Tairović

Kraljica bakšiša kako su mnogi nazvali Teu Tairović jedna je od najtraženijih i najpopularnijih pjevačica današnjice. O novcu koji zarađuje se nerijetko šuška, a nedavno je u javnost dospjela informacija da joj je cijena nastupa itekako skočila.

S obzirom na ogromnu popularnost koju je stekla, Tea trenutno zarađuje više od mnogih koleginica koje se duže bave pjevanjem.

Kako izvor za domaće medije priča, Tairovićeva za nastup u prosjeku dobije 13.000 evra, a kako je zakazala 43 nastupa od 21. januara do 27. maja, iznos njene zarade će biti 559.000 evra, prenosi Blic.

Uprkos tome, Tea tvrdi da joj novac nije prioritet, već uspjeh i lična satisfakcija.

"Menadžer me često kritikuje i hoće da poludi kad mu kažem da mi pare nisu bitne. Ovaj posao radim iz ljubavi, ali i zbog slave. Mene pali uspeh, novac ne brojim", rekla je nedavno.

U posljednje vrijeme pisalo se o pevačicinom hapšenju i zakonskim prestupima, a Tea ističe da ne razumije odakle dolaze te priče jer je kako tvrdi pred zakonom potpuno čista.

"Volela bih da znam odakle potiču te priče. Osoba sam koja je ispravna po tom pitanju, ako nešto nisam onda nisam prestupnik i kriminalac. Ono što me razočarava je činjenica da neko tokom nastupa mog kolege umesto da uživa, špijunira mene i gleda kako ja stojim. U tom trenutku me je bolela kičma, tako sam stajala kako bih se ispravila, a neko me je slikao i napisao da sam uhapšena. Trebalo je da mi slika i ruke, da se vidi da na njima nema ništa",objasnila je Tairovićeva.

(GrandTV)