Pogledajte šta su zvijezde nosile na ceremoniji dodjele Oskara

U holivudskoj dvorani Dolby Theatra završila je 91. dodjela najprestižnije filmske nagrade na svijetu, a najbolji glumci i filmovi dobili su svoje Oskare.

Film Green Book (Zelena knjiga), istinita priča o crnom pijanisti, osvojila je glavnu nagradu američke Akademije filmskih umetnosti i nauke.

Glumica Džulija Roberts zatvorila je dodjelu Oscara i zahvalila se svima na gledanju.

Svečanost je ove godine protekla bez voditelja.

Na crveni tepih je među posljednjima stigla Lady Gaga, za koju mnogi pretpostavljaju da će biti zvijezda večeri. S obzirom na to da je nedavno raskinula veridbu, fotografima je pozirala sama.

No, to se ne može reći za njenog partnera iz filma Zvijezda je rođena. Bradley Cooper na dodjelu je došao u pratnji supruge Irine Shayk. Uprkos glasinama da mu je brak na klimavim nogama zbog hemije sa Gagom, to se nije moglo zaključiti.

Nasmejane su bile i Jennifer Lopez, Amy Adams, Melissa McCarthy, dok je Charlize Theron još jednom pobrala pozitivne kritike i aplauze javnosti, pojavivši se u plavoj toaleti, sa crnom bojom kose.

Kreativne i hrabre toalete smenjivale su se čitave večeri, a u galeriji u nastavku pogledajte najbolje od najboljih.