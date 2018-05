Polanski pokret "Me Too" nazvao kolektivnom histerijom i licemjerjem

Francusko-poljski reditelj Roman Polanski je pokret pristalica prijavljivanja seksualnog zlostavljanja "Me Too" (I ja) nazvao "kolektivnom histerijom" i "licemjpokret Me Too nazvao kolektivnom histerijom i licemerjemerjem".

Polanski je to rekao u intervjuu za poljsko izdanje nedjeljnika "Newsweek", koji je dao prije nedavne odluke američke Akademije filmskih umjetnosti i nauka da ga izbaci iz članstva zbog optužbe o seksualnom zlostavljanju.

Polanski je rekao da takve pojave ponekad "dobiju suviše dramatičan preokret", i da je to sve "čisto licemjerje".

U intervjuu je za filmove holivudske produkcije rekao da su "to takve monstruozne budalaštine da ih je teško gledati do kraja".

Polanski, koji ima 84 godine, reditelj je niza nagrađenih filmova, ali, po ranijem sopstvenom priznanju američkom sudu s kojim se nagodio da bi izbjegao zatvor, bio je i seksualni zlostavljač žena, zbog čega je bio na prinudnom psihijatrijskom tretmanu.

Američka akademija, koja dodjeljuje prestižne Oskare, saopštila je 3. maja da će iz članstva izbaciti Polanskog i američkog komičara Bila Kozbija zbog optužbi o seksualnom zlostavljanju.