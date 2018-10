Policija jurila dvojnika Rosa iz serije "Prijatelji"

Fotografija britanske policije na kojoj je "dvojnik" Rosa iz serije "Prijatelji" izazvala je bezbroj komentara na internetu.

Policija je na Fejsbuku objavila fotografiju na kojoj se nalazi osumnjičeni za krađu, a ona se vrlo brzo pretvorila u fotografiju na kojoj se pored osumnjičenog nalazi i poznati glumac Dejvid Švimer.

Za samo nekoliko minuta, objava na Fejsbuk strani policije Blekpula bila je zatrpana šaljivim komentarima inspirisanim komedijom iz devedesetih.

Policija je kasnije saopštila da Švimer nije bio u Velikoj Britaniji u trenutku kada se dogodio incident.

"Hvala vam svima na brzim odgovorima. Istražili smo slučaj i saznali da je Dejvid Švimer u trenutku krađe bio u Sjedinjenim Državama", napisali su.

"Žao nam je što je morala ovako da bude".

Komentari na Fejsbuk objavi pretvorili su se u neku vrstu kviza o poznavanju citata iz serije "Prijatelji" - oko 50 hiljada korisnika komentarisalo je i naslovnu numeru serije.

"Mislim da mu nije dan, nedjelja, mjesec, čak ni godina", napisao je korisnik Nik Kroston.

Officers, I swear it wasn't me.

As you can see, I was in New York.

To the hardworking Blackpool Police, good luck with the investigation.#itwasntme pic.twitter.com/EDFF9dZoYR