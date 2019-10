"Ponašao se kao svinja": Dženifer Aniston o saradnji s Vajnštajnom

Među desetinama žena koje su optužile Harvija Vajnštajna za seksualno zlostavljanje je i glumica Dženifer Aniston.

U intervjuu za magazin "Variety", Anistonova je progovorila o negativnom iskustvu s Vajnštajnom s kojim je 2005. godine sarađivala na filmu "Fatalna preljuba". Anistonova je ispričala kako je Vajnštajn, između ostalog, pokušao da je natjera da nosi haljinu koju je dizajnirala njegova supruga Georgina Čapman.

"Te godine je Georgina Čapman izbacila liniju odjeće. Harvi me je posjetio tokom snimanja u Londonu i rekao: 'Želim da nosiš ovu haljinu na premijeri filma'. To nije bio moj stil pa sam rekla da ne želim, na šta je on odgovorio da moram", rekla je Anistonova.

Jednu od neugodnosti je doživjela i na večeri povodom premijere filma, piše Klix.ba.

"Za stolom su bili Klajv Oven i producenti, a ja sam sjedila pored jednog prijatelja. U jednom trenutku Vajnštajn je ušetao i rekao mom prijatelju da se makne i zatim sjeo pored mene. 'Kakvo odvratno i svinjsko ponašanje', pomislila sam", rekla je popularna glumica.

Vajnštajn se trenutno suočava s više od 70 optužbi za seksualno uznemiravanje i silovanja. Optužbe protiv Vajnštajna rezultirale su globalnim pokretom #MeToo koji je, smatra ona, napravio veliki pomak u Holivudu.

"Ima tu još mjesta za napredak", istakla je Anistonova, koja trenutno radi na projektu "The Morning Show". Riječ je o seriji koja se takođe dotakla pokreta #MeToo i zlostavljanja na radnom mjestu.