Ponovo šuškanja: Džolijeva pronašla novu ljubav?

Anđelina Džoli i Džared Leto postaju sve prisniji. Izvor blizak glumici tvrdi Anđelina uslijed razvoda od Breda Pita traži utjehu u svom prijatelju i bivšem poslovnom saradniku. Tokom braka sa Bredom, Džarad je za nju bio poput autsajdera.

Ali glumac je nakon svega skupio hrabrosti i pozvao Anđelinu sa kojom je glumio u filmu “Prekinuta mladost” iz 1999. godine, a sada joj je ponudio ulogu u novom ostavrenju.

“Džared se javio Anđelini u vezi sa novim filmom, na čijem scenariju radi. Nakon toga, njih dvoje su počeli da provode vreme zajedno, isprva kao prijatelji, međutim stvari su se preokrenule nakon što je Anđelina izjavila da osjeća nešto prema njemu”, kaže izvor.

Uslijed borbe oko starateljstva nad petoro djece i turbulentnog razvoda od Breda, glumica je našla utjehu pored Džareda.

“Džared je podržava i tu je za nju, ona tvrdi da se zbog njega još nije slomila. Džared se uselio u Anđelininu kuću i boravi kod nje s vremena na vrijeme prethodnih par mjeseci”, objasnio je izvor.

