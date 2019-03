"Pop FM" dodjelio nagradu na "Oskaru popularnosti"

​BANJALUKA - Dodjela muzičkih nagrada "Oskar popularnosti" , koja je održana sinoć u punoj dvorani “Borik” u Banjaluci, protekla je u znaku brojnih muzičkih zvijezda iz regiona i dobre zabave uz koju je mnogobrojna publika imala priliku da uživa.

Ove godine kao novitet na ovoj manifestaciji bila je i "Pop FM" nagrada koju je dodjeljivao istoimeni radio. Tu počasnu statuu kao i najveće povjerenje slušalaca zadobio je Magla band.

"Prezadovoljni smo što nam upravo Pop FM dodjeljuje nagradu i zahvaljujemo se svim slušaocima, što su upravo nas izabrali", oduševljeno je ispričao frontmen Magla banda Vladan Savić. Te je ovom prilikom najavio i novu pjesmu "Teatralno" čija je promocija u četvrtak.

A svi izvođači poželjeli su ovom mladom radiju da traje što duže i da nastavi sa dobrom muzikom kao i do sada.

Učesnici u programu i dobitnici nagrada tradicionalno su najpopularniji izvođači svih žanrova muzike sa prostora Balkana.

Tako su na manifestaciji koja se održava 22. put prisustvovala mnogobrojna imena estradne scene poput Milice Todorovič, Kije, Lapsus Benda, Dejana Matića, Željka Vasića, Nede Ukraden, Alena Islamovića, Emira Đulovića, Kikija Lesendrića, Amadeus i Tropiko benda, Zorice Brunclik i mnogih drugih.

O dobroj atmosferi na samoj dodjeli posvjedočio je i Emir Đulović koji izvodi neke od trenutno najvećih hitova poput pjesme "Cipele" sa kojom je oborio sve ljestvice slušanja.

"Ja uvijek pratim svoju priču koju proživljavam u pjesmama, a pošto je Saša Lazić autor istih on nekako najbolje pretoči to u tekst", rekao je Emir Đulović. Dok je Saša Lazić na to dodao da život piše a on samo zapisuje.

Ja stojim iza toga, moji tekstovi su životni i to su uglavnom priče koje se dešavaju meni i mojim prijateljima, zvijezdama sa kojima radim, obzirom da sam sa svima njima i privatno dobar", ispričao je Lazić.

Hitovi koji su obilježili godinu za nama, rasplesali su brojne posjetioce u Boriku, među kojima je najviše bilo pripadnika mlađe generacije.

Gotovo tri sata publika je jednoglasno pjevala pjesme ovogodišnjih "Oskarovaca", a dvoranom su odjekivali najveći hitovi. Oduševljena publika je ovacijama ispratila ovaj "Oskar popularnnosti" sa željama da idući bude još bolji i još veći.