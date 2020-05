Popović: Dobio sam 100 evra, ali smo Brena i ja skupili 220.000 €

Saša Popović (66) istakao je da su Lepa Brena (59) i on uplatili 220.000 evra za medicinsku opremu za srpske bolnice.

Popović kaže da se odmorio za vrijeme pandemije korona virusa, s obzirom na to da nije smeo da mrdne iz kuće, jer je u kategoriji "65+".

"Izašao sam jednom, do Kebe ili do Brene, valjda, i odmah me je paparaco uhvatio. 51 dan nisam izlazio, dobro sam se odmorio, znao sam da će ovo jednog dana da prođe. Kad radite 40 i nešto godina ovaj posao i onda to sve preko noći stane, naravno da vam fali. Ali, što se mene lično tiče lepo sam se odmorio i baš sam oran i spreman za nastavak sezone", rekao je Saša.

On je, kao penzioner, automatski dobio 100 evra od države, nije morao da se prijavljuje.

Na pitanje šta će uraditi sa njima, rekao je:

"Pa... Mislim da je ćerka uzela tih 100 evra."

- Dobio sam 100 evra, ali smo Brena i ja imali grupu naših prijatelja, sa kojima smo uplatili 220.000 evra pomoći, za kupovinu medicinske opreme - istakao je Popović.