Popularna pjevačica koja je osvojila Evropu nema dio pluća, a bila je i beskućnica

Nastup elektro-folk benda Go_a na 65. Pjesmi Evrovizije 2021. godine, bio je sve samo ne tipičan evrovizijski performans, a na svojoj autentičnosti i šarmu ova grupa može da zahvali prije svega dami čiji glas nosi posebnu energiju i ton, ali i čiji pogled djeluje hipnotišuće.

U pitanju je Katerina Pavlenko, žena koja je sve samo ne obična.

Ono što su evropski mediji posebno isticali jeste jedan vrlo neobičan podatak o ovoj djevojci nadmoćnog glasa — da Katerina nema dio pluća. Ona zato uopšte ne razumije gdje se stvara njen glas.

"Moj zvuk se ne formira u mojim plućima niti u bronhijama jer tu nema mnogo prostora. To vibrira ovdje, negdje u meni, ne znam otkud to. Sve vrijeme me čujete kako dahćem. Ima tu izvesnog šarma jer me čujete kako hvatam vazduh iako mi to ne pravi problem pri pjevanju. Mogu da 'uhvatim' notu i održim je dugo, a ne znam kako to funkcioniše", rekla je ona.

Katerina je odrasla u Nižinu, gradiću sa svega šezdesetak hiljada stanovnika na sjeveru Ukrajine, i to samo s majkom. Oca nije poznavala, a potražila ga je tek kada je napunila 17 godina. Pohađala je muzičku školu i vrlo rano poželjela da se bavi muzikom iako to njeno okruženje nije uviđalo na vrijeme.

Očinsku figuru zamjenjivao joj je deka, majčin otac, koji je preminuo kada je Katerina imala tek šest godina, nakon čega su njena majka i ona ostale beskućnice. Snalazile su se kako su umjele, a u jednom trenutku su živjele na jednom gradilištu.

Katerina je krila svoje muke od svih: svakog jutra išla je u školu, a zimi je kosu prala u školskom toaletu — kofa vode "kod kuće" bila je puna leda. Niko od njenih školskih drugova niti nastavnika nije primijetio ništa neobično.

"Sumnjali su da nije sve u redu, ali niko nije shvatao koliko je bilo loše. Svi su zato bili šokirani. Sjećam se da mi je bilo teško jer nisam željela da neko zna. Shvatila sam da… Plašila sam se da će mi se smijati, da će me ljudi prezirati. Onda sam uvidjela da im je zapravo bilo žao, a to je sve pogoršalo. Sažaljenje je bilo posljednja stvar koju sam željela da probudim u ljudima", istakla je nedavno Katerina.

Život u tako teškim okolnostima odrazio se na njeno zdravlje. Sve je počelo bolovima u predjelu grudi kojima nije pridavala važnost, da bi se Katerina potom suočila s dijagnozom tumora na plućima. Imala je dvije operacije, a u jednoj od njih joj je uklonjen dio pluća.

"Doktor me je hranio kašikom, sjećam se. Bio je vrlo ljubazan. Nisu željeli da nam uzmu novac. Šanse su mi bile tako male da nisam ni planirala svoj dalji život. Samo sam šetala Kijevom, gledala momke kako voze snoubord. Slušala sam muziku, svirala gitaru i pokušavala da iskoristim vrijeme koje sam imala. A onda sam se jedne noći probudila u šok sobi poslije operacije i shvatila — živa sam", prisjetila se pjevačica.

Na Evroviziji je 2021. godine zauzela visoko peto mjesto, prenosi Nova.

