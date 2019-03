Popularni Hagrid iz Hari Potera teško bolestan

Jedan od omiljenih likova filmova o Hari Poteru, Robi Koltrejn, pojavio se nakon više od tri godine odsustva iz javnosti u invalidskim kolicima.

Popularni "Hagrid" se već godinama unazad bori sa osteoartritisom zbog čega nije u stanju da hoda, a bolovi koje svakodnevno osjeća su ponekad neizdrživi.

Njegovi fanovi bili su oduševljeni kada se nedavno pojavio na otvaranju jednog zabavnog parka, a vidno izmoreni Koltrejn otkrio je da ga u narednom periodu očekuje operacija u SAD nakon koje bi njegovi bolovi trebalo da budu manjeg intenziteta.

"Robie je u konstatntnim bolovima već godinama, a koljeno mu sve više propada. U invalidskim kolicima su ga doveli i odveli sa događaja, što je bio veliki šok za fanove koji su navikli da gledaju kao snažnog i visokog Hagrida. Sve to ga mnogo frustrira, ali se nada da će se vratiti na noge nakon operacije", ističe izvor blizak Koltrejnu.

Iako vidno izmoren, Robi je rekao da se nada da će nakon operacije biti u mnogo boljem fizičkom stanju, i dodao da bi se nakon oporavka mogao vratiti poslovnim obavezama.

Hagrid joined us last night at the @UniversalORL press event for Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure - R to L: Robbie Coltrane, Art Director Alan Gilmore and Senior VP Universal Creative Thierry Coup. https://t.co/teTZGSmMoX pic.twitter.com/WLfMZ19Y1P

Glumcu je teško oboljenje dijagnostifikovano početkom 2016. godine, ali je zbog prekomjerne težine morao da bude podvrgnut rigoroznim dijetama kako bi operacija bila moguća.

So while I still can’t share details on the Hagrid coaster (12:30pm) I can say I was incredibly lucky to see the man himself, Robbie Coltrane! pic.twitter.com/RU5DCQHuxD