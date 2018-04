Porodila se Kejt Midlton

Kejt Midlton i princ Viliam postali su roditelji po treći put.

Kako je saopštila Kensingtonska palata na Tvitteru, Kejt se porodila u 11 časova u bolnici ST Mary's i na svijet donijela dječaka.

Kejt se porodila u privatnom dijelu bolnice, gdje je i princeza Dajana rodila svoje sinove.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 1101hrs.



The baby weighs 8lbs 7oz.



The Duke of Cambridge was present for the birth.



Her Royal Highness and her child are both doing well.