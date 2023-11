Porodila se Lana Jurčević

Pjevačica Lana Jurčević je rodila svoje prvo dijete.

Prinova je na svijet stigla u zagrebačkoj Petrovoj bolnici, a i Lana i beba su dobro, piše Story.

Pjevačica je, podsjetimo, u ljeto ove godine otkrila da je trudna, a trudnoća za nju nije bila nimalo lagan period.

Lana je krajem jula objavila da je trudna, a zatim je dvije sedmice kasnije otkazala sve zakazane koncerte.

"Zbog zdravstvenih razloga, nažalost se otkazuju zakazani koncerti na području Hrvatske, Slovenije i Austrije. Hvala puno organizatorima i publici na razumijevanju. Družimo se drugom prilikom i veselimo se tim danima opet", napisala je ona.

Lana je zbog komplikacija u trudnoći danima bila u bolnici i često se javljala pratiocima na Instagramu i fanovima. Iz bolnice je, kako je objavila na Instagramu, izašla tokom oktobra,

Lana Jurčević i njezin momak Filip Kratofil u vezi su šest godina. Vezu je na početku držala podalje od očiju javnosti, a sada ponekad objave zajedničke fotografije.

Nije puno u javnosti pričala o vezi, no neke detalje je ipak otkrila.

"On je osoba s kojom dijelim vrlo slične vrijednosti i ciljeve pa smo prihvatili činjenicu da često žrtvujemo slobodno vrijeme i možda neke zajedničke trenutke zbog onog što tek dolazi. Ako bih se na nešto kladila, onda je to da on ne voli Lanu koju javnost zna, nego onu kakva je u četiri zida", objasnila je u intervjuu za Story 2020. godine.

Filip je finansijski direktor firme Lane Jurčević.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.