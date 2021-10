Porodila se Mirka Vasiljević

Glumica Mirka Vasiljević se danas porodila i na svijet donijela četvrto dijete, te se ovim povodom oglasio ponosni otac, fudbaler Vujadin Savić.

On je na društvenim mrežama podijelio da su dobili još jednu kćerkicu, a čestitke se uveliko nižu.

Mirka je, inače, htjela da se porodi u Srbiji, ali je morala da ostane u Kipru.

"S obzirom na to da je stomak poprilično porastao ne smijem mnogo da se švrćkam, sedam u avione, te sada moram i ja malo da pričekam. U principu meni je termin početkom oktobra. S obizrom na to da se četvrti put rađa dijete, kažu da sve to mnogo brže ide. Voljela bih da sačekamo baš kraj septembra i uđemo u oktobar. Kako kažu stari, svaki dan je bitan i važan za bebu dok je u stomaku. Voljela bih da čitav septembar beba ostane u stomaku. Ali vidjećemo, nije sve to moja volja i želja, već i sudbina", rekla je nevjenčana Vujadinova supruga nedavno za Prvu.