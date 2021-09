Porodila se voditeljka Bojana Ristivojević

Bojana Ristivojević voditeljka jutarnjeg programa na "Prvoj" se porodila i donijela djevojčicu.

Doktori su bebu ocijenili sa ocijenom 10, a mama i kćerka se osjećaju odlično.

"Na trudničko sam otišla na pragu šestog meseca i to je bilo zbog preporuke mog ginekologa koji je smatrao da je neophodno da usporim tempo i da se više odmaram zbog bebe. Imala sam blage kontrakcije i to što je beba sve vreme nisko malo nas je bilo uznemirilo. Takođe, vođenje jutarnjeg programa koje traje pet sati nije nimalo lako. Stresno je, iako nikada to nisam htela da priznam. Mislim da sam u pravo vreme napravila pauzu", rekla je nedavno Ristivojevićeva za medije.

(Blic)