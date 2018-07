Poslije 22 godine konačno otkriveno ko je ubio Tupaka

Hip-hop zvijezda Tupak ubijen je prije 22 godine u Las Vegasu. Nakon dugogodišnje potrage za ubicom, spekulacija i teorija zavjera koje su se pojavljivale svojevremeno, jedan reper odlučio je da prizna ko je izvršilac djela.

Legendarni reper Tupak imao je samo 25 godina kada je upucan u septembru 1996. godine kada se vraćao sa meča Majka Tajsona. Uprkos naporu ljekarskog tima, poslije šest dana reper je podlegao povredama, piše "Skaj njuz".

Krivica za ubistvo pala je na reperovog rivala Notorijus Bi-Aj-Dži (Bigi) i Paf Didija, potom na policiju i Šug Najta. Ipak, nakon toliko godina opšte prihvaćena teorija je da je pucnjava rezultat sukoba losanđeleskih bandi, Blads (Bloods) i i Krips (Crips).

Sada je konano bivši gangster i reper Kif D, čije pravo ime je Duan Kit Dejvis, rešio da otkrije svijetu da je on bio pomagač u izvršenju ovog čina. Reper je svoje priznanje iznio u sklopu Netfliksove nove serije "Unsolved, the Tupac and Biggie Murders", a njegova ispovjest otkrila je do sada ne poznate detalje.

Dejvis, kome je dijagnostikovan rak, odlučio je da priča sada s obzirom na činjenicu da mu opaka bolest daje imunitet i isključuje krivičnu odgovornost

"Bio sam glavni u Komptonu, diler i jedini preživjeli koji vam može ispričati stvarnu priču o ubistvu Tupaka", započinje svoju priču Kif.

U dokumentarcu, Dejvis opisuje kako je sedeo na prednjem sjedištu bijelog kadilaka iz koga je "otvorena vatra". Dejvis kaže da je automobilom upravljao Terens Braun ("T-Braun" , dok Deandri Smit "Dre" i Dejvisov rođak Orlando Anderson "Bejbi Lajn" su bili na zadnjem sjedištu.

Braun, Smit i Anderson su bili dio bande sve do smrti.

Prije samog ubistva, oni su satima tražili Tupaka koji je prethodno okriveljen da je u klubu 662 pretukao jednog od njihovih članova bande.

Nakon što su pokušali da ga nađu u klubu, vratili su se u auto i počeli da voze... U sljedećem trenutku spazili su Tupaka u njegovom "bmw-u", tačnije kroz otvoreni prozor.

"Da nije virio kroz otvoren krov, nikada ga ne bismo vidjeli", kaže Kif.

Kada su ga direktno pitali ko je otvorio vatru na njega, Dejvis je odgovorio sa osmeijhom:

"Moraću to da zadržim za sebe zbog uličnog kodeksa. Znam samo da su hici došli sa zadnjeg sjedišta".

U prethodno policijskom izvještaju Dejvis je identifikovao njegovog rođaka Andersona kao počinioca ovog ubistva tvrdeći da je iz desne ruke pucao na Tupaka.

(NN/b92.net)