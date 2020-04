Poslije preležane korone, Tom Henks poklonio krvnu plazmu

Kada je početkom marta popularni holivudski glumac Tom Henks obolio od korona virusa, to je za mnoge bio znak da je ovaj virus zaista opasan.

Srećom, on i njegova supruga Rita Vilson su se oporavili nakon nekoliko sedmica u bolnici u Australiji, gdje je glumac snimao.

Tom Henks je sada tvitovao slike sa davanja svoje krvne plazme koja će biti korišćena u istraživanju korona virusa.

Naučnici se nadaju da krv ljudi koji su se oporavili od korona virusa ima dovoljno antitijela da pomogne u liječenju pacijenata.

Here’s last week's bag of plasma. Such a bag! After the paperwork, it’s as easy as taking a nap. Thanks @arimoin and UCLA. Hanx pic.twitter.com/15WblGiVwe