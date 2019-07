Posljednja poruka srpske misice rastužila mnoge

Dijana Milojković preminula je u 33. godini poslije teške bolesti, a tokom svoje najteže bitke imala je veliku podršku ljudi, ali je i ona svima koji dijele iste probleme, davala snagu i savjete.

Dijana je, u želji da je što već broj ljudi čuje, kako bi nekome pomogla i usmjerila ga na pravi put, otvorila svoj blog. Posljednji tekst objavila je 5. februara 2019. godine, na Svjetski dan borbe protiv raka.

Objavu prenosimo u cjelosti:

"Juče je bio svjetski dan borbe protiv raka. Danas je moj 1368. dan borbe protiv raka.

Ljudi koji su se razboljeli prolaze kroz dramu svakog dana. Njima je svaki dan borba. Dan bez bolova je praznik. Uprkos svemu trudim se da sam optimistična, samu sebe ohrabrujem i vjerujem da rješenje uvijek postoji. Ni jednog trenutka ne treba gubiti nadu. Ljude treba informisati i o važnosti prevencije i ranog otkrivanja raka ali i tome gdje i kako se liječiti.

U razgovoru sa ljudima koje sam sretala po bolnicama mislim da je neophodno angažovanje psihologa u svim specijalizovanim ustanovama u kojima se radi dijagnostika i u kojima se liječe osobe sa malignim bolestima. Time bi se unapredio psihološki status pacijenata i članova porodice.

Želim samo da kažem da karcinom nije bolest jednog člana, to je bolest cijele porodice, tu su svi pogođeni i zajedno vode borbu protiv te pošasti. Beskrajno sam zahvalna svojoj porodici i prijateljima - stvarnim i virtuelnim, koji mi pružaju najveću podršku. Zahvalna sam i onima koji su u nedostatku pravih riječi jednostavno nestali.

Željela bih da podstaknem sve one koji su se nakon saznanja da se neko razbolio, suočili sa nedostatkom riječi, da se ipak jave. Obratite se onima koji su imali nesreću da obole od ove opake bolesti. To su oni isti ljudi sa kojima ste se do juče družili i smijali. Nađimo se jedni drugima i kada je najteže. Nije sramota biti bolestan i nije teško biti fin. Jer niste ni svjesni koliko nama to znači!

Ostanite mi nasmijani i vjerujte uvijek!

Voli vas vaša Dijana!".

(Kurir.rs)