Potpuno naga Dženifer Eniston snimila vruće scene: Izgleda zanosno kao 2006. (VIDEO)

Dženifer Eniston snimila je vruće scene seksa u seriji "Jutarnji show" sa dvije godine mlađim kolegom Džonom Hamom.

Holivudska miljenica i zvijezda "Prijatelja", 54-godišnja Dženifer, skinula se i pritom pokazala zavidnu figuru i top-formu kojoj se svi dive. Ona u seriji glumi voditeljku vijesti Aleks Levi, dok Džon glumi Paula Marksa, tehnološkog milijardera.

U posljednjoj epizodi treće sezone, naziva "The Stanford Student", Aleks je intervjuisala Paula u njegovoj vili u Hamptonsu, a napet i težak intervju probudio je iskrice između njih, pa su završili zajedno u krevetu.

Enistonova izgleda jednako senzacionalno kao u svojoj prvoj golišavoj sceni koju je snimila u filmu "Prekid" davne 2006. godine, prenosi Dnevnik.hr.

