Potresno obraćanje Jelene Tinske na vijest o smrti Slađane Milošević

Avangardna umjetnica i pjevačica Aleksandra Slađana Milošević preminula je danas u 69. godini poslije kraće bolesti.

Jelena Tinska, uključila se u Puls Srbije kod domaćina emisije Ivana Gajića gdje je govorila o svojoj pokojnoj prijateljici, navodi Luka Vujičić u tekstu za Kurir.

“Znate šta, toliko ljudi umire i svakodnevno čujemo da nam je neko umro. Ali ovo me je toliko pogodilo da ne mogu da vam opišem. Kada me je zvala vaša koleginica i kada mi je to rekla, bukvalno sam se naježila. Mnogo, mnogo mi je žao i mnogo me je to rastužilo. Prva asocijacija na nju je strava. Po čemu ću je pamtiti? To je bila naša jedina prava pravcata rok zvezda. Ispred Sindi Loper, ispred svih njih. Ona je bila preteča tog pokreta u muzici. Ja sam bila u ljubavi sa Goranom, njenim bratom. Mi smo se i privatno družili. Ona je stvarno bila jedna takva boja na ovom našem trulom nebu. Imala je veliku borbu da se izbori za sebe takvu kakva je bila, a bila je posebna. Bila je jedinstvena i sa moje tačke gledišta, ovo je jako veliki gubitak. Kada pogledate, dragi moji, u sto godina naših života svi idemo u istom trenutku”, istakla je Tinska.

Voditelj Ivan Gajić zamolio je Tinsku da izdvoji neku Slađinu plesmu kao omiljenu.

“To bi bila pesma “Neko je tu”. Neko je tu u sobi, da. Inače su sve bile divne, a ova je baš dramatična. Možda čak i za ovu priliku. Neko je tu u smrti”, rekla je Tinska.

