Požar uništio kuće Džerarda Batlera, Majli Sajrus i Nila Janga

Glumac Džerard Batler, pjevač Nil Jang i pjevačica Majli Sajrus samo su neke od poznatih ličnosti koji su izgubili dom u razornom požaru koji je zahvatio Malibu i gori već četvrti dan.

"Ja sam jedna od srećnijih. Ljubav mog života kao i moje životinje sada su na bezbjednom i to je jedino što je sada važno", napisala je na Twitteru Majli Sajrus koja je vjerena za glumca Lijama Hemsvorta, prenosi AP.

Completely devestated by the fires affecting my community. I am one of the lucky ones. My animals and LOVE OF MY LIFE made it out safely & that’s all that matters right now. My house no longer stands but the memories shared with family & friends stand strong. I am grateful for