Poznata glumica konačno progovorila o incidentu iz devedesetih

Šta je navelo Dru Barimor da se, gostujući u emisiji Dejvida Letermana, 1995. godine, popne na njegov sto, zadigne majicu i pokaže gole grudi?

Glumica je u tok-šou emisiji Stivena Kolbera nedavno objasnila da je "imala tendenciju da ide do krajnjih granica kako bi udovoljila ljudima do kojih joj je stalo".

"Uradila sam nešto naročito za gospodina Letermana na njegov rođendan", rekla je.

Dru Barimor je objasnila da se popela na njegov sto, izvela seksi ples, obnažila grudi i završila tačku poljupcem u obraz.

"Iako ponekad pomislim da to nisam ja, i sjećanje na taj trenutak je prilično izblijedilo, to sam ipak bila ja", priznala je glumica.

"A to je na neki način kul. I dalje stojim iza toga. Ja sam majka dvoje djece. Ne znam. Sada sam toliko drugačija da se čini kao da to nisam ja, ali me još interesuju takve stvari", dodala je.

Dru Barimor je zaključila da se ne kaje zbog svog postupka jer se "živi samo jednom".

(NN/b92.net)