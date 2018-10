Poznata glumica nova Šanelova zvijezda

Xuất hiện đầy cuốn hút trong chiến dịch quảng cáo mới, nữ diễn viên đoạt giải Oscar - Penélope Cruz trở thành đại sứ thương hiệu của Chanel trong bộ sưu tập Cruise 2018/19. Những thước hình trong bộ ảnh lần này đều được chính tay ông hoàng tóc bạc Karl Lagerfeld thực hiện. • . Oscar-winning actress Penélope Cruz debuts as CHANEL's new ambassador and as the face of the 2018/19 Cruise collection, photographed by Karl Lagerfeld. #karllagerfeld #chanel #penelopecruz #cruisechanel #bazaarvietnam #bazaarloves

A post shared by Harper's BAZAAR Vietnam (@bazaarvietnam) on Oct 9, 2018 at 9:12pm PDT