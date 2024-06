Poznata glumica umalo postala Đokovićeva žena

Lijepa glumica Dragana Mićalović nedavno je otvorila dušu o teškom razdoblju kroz koje je prošla.

Iako ništa nije precizirala, po objavi na Instagramu bilo je jasno da iza sebe ostavila određene probleme, te da su stvari konačno krenule na bolje.

"Pre nekoliko meseci sam izjavila da će 2024. godina biti važna prekretnica u mom životu. Proteklih meseci sam u jednom procesu koji sam krila od svojih prijatelja i porodice iz razloga što sam htela želela da pokažem sebi pre svega da mogu sama i da je važno da verujem sebi i svojim željama", rekla je Dragana između ostalog i dodala:

"Bilo je puno radosti, bilo je puno suza, boli... Život je lep i jedan je... Jedva čekam da podelim sa vama najvažniju stvar do sada...".

Iako su mnogi u prvi mah pomislili da je riječ o trudnoći, udaji ili slično, sudeći po komentarima, na ovakve vijesti će pratioci ipak morati da sačekaju, s obzirom da je prije u pitanju neki poslovni poduhvat.

Inače, o ljubavnom životu Dragane Mićalović ne zna se mnogo, a o njenim vezama uglavnom se samo nagađalo. Posljednja o kojoj se pisalo bila je sa biznismenom Stevanom Purićem sa kojim je raskinula 2021, a potom se spekulisalo i da je u odnosu sa advokatom Uglješom Novakom.

Međutim, postojala je u prošlosti još jedna ljubav koja je punila novinske naslove i to sa Markom, bratom proslavljenog tenisera Novaka Đokovića.

Marko Đoković je duže vrijeme u vezi sa brazilskom dizajnerkom Letisijom Tesari, a prije nego što će u Španiji upoznati ljubav svog života, njegovo srce je osvojila upravo lijepa Dragana Mićalović.

Vijest o njihovoj vezi prije više od deceniju podigla je ogromnu prašinu u javnosti. Iako na samom početku nisu željeli o emocijama da govore, mediji su ih pratili u stopu, te su nakon nekog vremena priznali da su zajedno i da uživaju u ljubavi.

Inače, poznato je da je glumica i dan-danas veoma bliska sa svim članovima porodice Đoković, pošto su je od prvog trenutka objeručke prihvatili i nadali se da će Marko i ona svoju ljubav krunisati brakom, međutim do toga nije došlo.

Umesto braka, Marko je donio odluku o selidbi iz Srbije, nakon što se duže vrijeme borio sa mentalnim problemima zbog konstantne pažnje medija, ali i toga što je morao da živi u Novakovoj jsenci.

"Sve ću uraditi da se Marko vrati u Srbiju. To mi je rak-rana što živi u Španiji. Nije podnosio to što je Novakov brat. Gde god da se pojavi, svi bi ga saletali i pitali za Novaka, a on je govorio da ga puste na miru, da je on Marko. Zato je otišao. Na leto završavamo veliku kuću nadomak Rume, nadam se da ću ga tako privući da dođe", rekao je jednom prilikom Srđan Đoković, kojem teško pada što Marko živi daleko od porodice, prenosi Mondo.

