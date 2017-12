Poznati glumac se odrekao porodice zbog Srpkinje

Poznati glumac Kristijan Bejl je već 17 godina u braku sa američkom agentkinjom srpskih korijena Srboslavom Sandrom Blažić.

Sandra je dijete srpskih emigranata koji su šezdesetih godina emigrirali u Ameriku. Glumac se godinama zaklinjao da brak nije za njega, zbog loših odnosa u svojoj porodici u kojoj ni jedan brak nije uspio.

Ali, njegovo mišljenje se drastično promijenilo kada je upoznao asistentkinju Vinone Rajder, Sandru, koja ga je zavela već pri prvom susretu.

Njegov izbor se nimalo nije svidio njegovoj majci i sestri, pa su se Bejlovi često svađali. Situacija je kulminirala kada je u hotelskoj sobi izbila žestoka svađa, nakon koje je Kristijan iz hotela izbacio majku i sestru i odrekao ih se.

"Moja supruga je nevjerovatno jaka žena. Ona je nevjerovatno snažna i otresita, ne trpi nikakve gluposti i zato je volim. Kako se ponašam kod kuće, to dosta zavisi i od uloge za koju se pripremam ili trenutno glumim, ali Sibi se to sviđa i misli da je to kul", rekao je Kristijan o svojoj ženi.

"To možete gledati na dva načina: s jedne strane neko bi rekao 'jadna žena, sigurno joj nije lako nositi se sa svim tim', a s druge strane možete joj zaviditi i reći 'kakva srećnica, u isto vrijeme može biti sa toliko različitih muškaraca"', objasnio je Bejl kada je pričao o lijepoj Sandri, koju u Americi oslovljavaju sa Sibi, prenosi "Telegraf.rs".

Kristijan i Sandra imaju dvoje djece, kćerku Emelin i sina Jozefa.