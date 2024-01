Poznati glumac u vezi sa 14 godina starijom manekenkom

Zvijeda filma "The Guardians of the Galaxy" Vil Polter (30) u vezi je sa 14 godina starijom manekenkom Bobi Ti (44).

Par je nedavno uhvaćen u ljubavnom zanosu, a svjetski mediji ne prestaju da komentarišu njihovu romansu. Ubrzo nakon njihovog javnog poljupca, tabloidni novinari su saznali ko je famozna Bobi Ti.

Naime, Bobi se bavi manekenstvom od svoje 15. godine i trenutno je potpisala ugovor sa agencijama Ford Models, LA Models i New York Models, ali je posljednjih mjeseci napustila Sjedinjene Američke Države kako bi provodila više vremena sa Vilom, koji živi u istočnom Londonu.

Kako prenose tamošnji mediji, razlika u godinama im ne predstavlja problem u komunikaciji, ali i zajedničkim aktivnostima, a Vil se čak zbližio i sa Bobinim sedmogodišnjim sinom kog je dobila u braku sa bivšim kvoterbekom i NFL analitičarem Markom Sančezom (37).

