Poznati osiguravaju tijelo na milione i milijarde

Pjevačica Dženifer Lopez je od svog imena napravila brend, a svaki dio tijela je dobro osigurala i unovčila.

Naime, procjenjuje se da je vrijednost Džej Lo danas 360.000 miliona dolara, a osim na svirkama, pjevačica i na račun savršenog tijela zarađuje godišnje ogroman novac. Samo je stražnjicu osigurala na 27 miliona dolara. A svaka minuta pojavljivanja njenih nogu u reklami košta milion dolara. Modni brendovi plaćaju joj od 200.000 do 500.000 dolara da crvenim tepihom prošeta u njihovoj kreaciji. Snimila je i reklamu za njegu kose, a za to su joj platili 2,9 miliona dolara.

Osiguravanje tijela više nije toliko strano poznatim osobama. Dok većina ljudi ugovara životno osiguranje ili osiguranje imovine, slavne osobe često osiguravaju dio tijela koji im je iznimno važan u karijeri. Ovaj trend je još tridesetih godina prošlog vijeka pokrenula jedna od najpoznatijih holivudskih glumica, legendarna Bete Dejvis, koja je osigurala svoj tanki struk. Riječ je bilo o tada nezamislivih 28.000 dolara, a ona je time željela samu sebe spriječiti da se udeblja. Danas većina poznatih ličnosti osigurava onaj dio tijela koji im je pomogao da se probiju ili im je važan za njihov rad pa tako žele biti osigurane u slučaju povreda.

Keit Ričards osigurao ruke za 1,6 miliona dolara

Keit Ričards, osnivač i glavni gitarista "Rolling Stonesa", osigurao je ruke na 1,6 miliona dolara, a taj iznos ne čudi jer su mu upravo one pomogle da postane jedan od najvećih gitarista svih vremena. U jednom intervjuu za "Fortune Richards" je pokazao ruke i rekao: "Ovo je posao."

Daniel Krejg osigurao tijelo za 9,5 miliona dolara

Britanski glumac osigurao je svoje tijelo za 9,5 milijuna dolara. Trenutno snima svoj posljednji film o Džejmsu Bondu, a početkom godine morao je na operaciju nakon povrede gležnja tokom snimanja novog nastavka filma o najpoznatijem tajnom agentu na svijetu.

Brus Springstin osigurao glasnice za šest miliona dolara

Ovaj slavni američki rok pjevač, kantautor i gitarista još je u osamdesetim godinama 20. vijeka osigurao svoje glasnice za šest miliona dolara. Brus je višestruki dobitnik "Grammyja", "Oscara" za muziku i ima na stotine miliona prodanih albuma pa je sasvim jasno zašto je osigurao svoj glasnice koje mu donose zaradu.

Kim Kardašijan osigurala stražnjicu

Kao što se osamdesetih i devedesetih godina prošlog vijeka govorilo o grudima Pamele Anderson, pozadina Kim Kardašijan danas je tema o kojoj svi imaju nešto reći. Upravo zahvaljujući svojoj stražnjici američka starleta postala je jedna od najslavnijih žena na svijetu pa nije ni čudno što ju je osigurala za iznos od 21 milion dolara.

Džulija Roberts osigurala osmijeh na 30 miliona dolara

Prekrasna glumica Džulija Roberts svojim talentom, ali i osmijehom osvojila je publiku širom svijeta. Nimalo ne čudi da je bila odabrana za ulogu u filmu "Osmijeh Mona Lise". Ova američka zvijezda ima velik i prepoznatljiv osmijeh pa ga je osigurala na 30 miliona dolara.

Dejvid Bekam i Kristijano Ronaldo osigurali noge

Povrede su česte u gotovo svim vrstama sporta, naročito fudbalu. Dejvid Bekam još je davno shvatio kako cijela njegova karijera i zarada zavise od nogu pa ih je osigurao na nevjerovatnih 70 miliona dolara. Svoje noge osigurao je i Kristijano Ronaldo, no njihova vrijednost je 144 miliona dolara.

Maraja Keri i Hajdi Klum osigurale noge

Slavna pjevačica svoje noge je osigurala na milijardu dolara, i to nakon što je pristala biti dio "Gilletteove" kampanje nazvane "Noge božice". S druge strane taj iznos ova diva vjerovatno može zaraditi vrlo brzo jer samo od autorskih prava na pjesmu "All I Want for Christmas Is You" pjevačica svake godine zaradi više od pola miliona dolara. Hajdi Klum je takođe svoje senzacionalne noge osigurala na dva miliona dolara.

"Uglavnom, otišla sam u London i posjetila mjesto na kojem se procjenjuju dijelovi tijela, a moje noge prošle su s 'cijenom' od dva miliona dolara. A zanimljivo je to da mi je lijeva manje vrijedna jer na njoj imam ožiljak, a desna je pravo bogatstvo", rekla je Hajdi.