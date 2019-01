Poznati par čeka četvrto dijete koje će roditi surogat majka

Najpoznatija rijaliti zvijezda na svijetu Kim Kardašijan potvrdila je da sa suprugom Kanjeom Vestom očekuje četvrto dijete.

Srećnu vest Kim je potvrdila u emisiji 'Watch What Happens Live with Andy Cohen' gdje je otkrila da će četvrto dijete dobiti kao i treće, preko surogat majke.

Beba će, kako Kim kaže stiću uskoro i biće dječak, a žena koja nosi njihovo dijete nije ista koja im je na svijet donijela treće dijete, ćerku Čikago.

Kim i Kanje imaju 4-godišnju ćerku Nort, trogodišnjeg sina Sejnta ( koje je rodila starleta) i jednogodišnju Čikago koju je rodila surogat majka.

Vijest o četvrtom djetetu pojavila se još prije dvije nedjelje, ali samo kao nagađanje, jer je Kim na svojoj božićnoj zabavi otkrila nekim ljudima da čekaju četvrto dijete.

"Malo sam više popila na zabavi i rekla sam nekim ljudima. Ne sjećam se ni kome sam sve rekla, jer inače, nikada ne pijem“, priznala je Kim i sada potvrdila srećne vijesti.