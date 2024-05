Poznati pjevač umro u siromaštvu, s pozajmljenih 20 evra u džepu

Amir Rešić Nino, poznati pjevač, ostavio je duboki trag u istoriji muzike i zabave.

Nažalost, preminuo je rano, u svojoj 43. godini, zbog komplikacija izazvanih perforacijom pankreasa. Njegova prerana smrt ostavila je veliku prazninu u srcima mnogih obožavalaca.

Nino je bio otac tri ćerke koje su postale njegovo neprocjenjivo nasljeđe. Njegov ljubavni život bio je buran i ispunjen različitim avanturama, što je često bilo predmet interesovanja javnosti. Jedna od njegovih značajnih veza bila je sa Jasnom Konjević, bivšom suprugom njegovog kolege Šerifa Konjevića. Ova veza podigla je tada veliku prašinu i bila predmet mnogih medijskih naslova.

Nino je u Vrnjačkoj banji upoznao Slavicu. Buknula je ljubav, vjenčali su se, i ona je postala njegova prva zvanična supruga. Sa njom je dobio ćerku Sandru Rešić, koja se rodila dva dana prije nego što je Rešić završio služenje vojnog roka.

"Bio sam nešto malo zreliji, ali ne mnogo pametniji. Slavica i ja smo imali problema, naš brak nije dugo trajao i rastali smo se. Naravno, pošto sam ja oduvek dežurni krivac za sve, krivica je bila moja! Žao mi je što nisam više učestvovao u odrastanju i vaspitavanju mojih ćerki. Sa Amelom jedno vreme nisam imao nikakvog kontakta. Bilo je to za vreme rata, dok su bile u Nemačkoj. Ali, čim mi je jedan prijatelj javio gde su, pozvao sam ih, a sutradan sam otišao da ih vidim."

Iz veze sa Jasnom Konjević, Nino je dobio ćerku Amelu. Amela je u javnosti ostala diskretna i rijetko se pojavljuje u medijima. Danas je udata i promijenila je prezime, ali će ostati upamćena po tome što je svom djetetu dala ime svog voljenog dede. Ova gesta svjedoči o dubokoj ljubavi i poštovanju prema svom ocu.

"Pričalo se da sam Šerifu preoteo ženu, iako smo Jasna i ja počeli da se zabavljamo nekoliko meseci posle njihovog raskida. Tokom prvih godina Jasnine i moje veze govorio je da će biti srećan ako me odnesu u gepeku. Šerif je u nekoliko navrata unajmio dvojicu momaka da me ubiju i to za 20.000 evra. Kao što vidite, nisu me ubili, jer je nudio malo para za moju glavu, a momcima "likvidatorima", kako su mi priznali, bio sam simpatičan."

Njegova porodica i dalje čuva sjećanje na ovog talentovanog i strastvenog umjetnika koji je ostavio neizbrisiv trag u muzici i zabavi. Nino će zauvijek živjeti kroz svoje pjesme i u srcima svojih ćerki, čuvajući sjećanje na vrijeme kada je njegova muzika osvajala mnoge duše širom regiona.

Sa Sarom je dobio ćerku Tamaru, ali je i ovaj brak propao za nepune četiri godine. Do raskola je došlo 1999. godine.

"Moj brak sa Sarom je priveden kraju. Ne mislim da je bio promašen, ne mislim da je bio moja greška. Iz tog braka je moja Tamara, zlatno dete, koje volim najviše na svetu. (...) Posle svega - prava je istina da nisam za brak. Izgleda da je meni najbolje da živim san, da ne opterećujem nikoga. (...) Imam tri ćerke. Svaka je sa svojom majkom. Sandra živi u Kruševcu. Ona je dete iz mog prvog zvaničnog braka koji nikada nisam negirao, niti ću to činiti. Svašta se o meni i mojim brakovima pisalo, govorilo, nagađalo. Manipulisalo se mojim životom, karijerom. Sada sam rešio da javno progovorim o tome i da nagađanjima stanem na put. Moja najstarija ćerka se zove Amela, ima četrnaest godina i sa njenom majkom nisam bio u braku. Moj život je bio uzbudljiv, svačega je tu bilo. Ali, ja ni od čega ne bežim. (...) Nekad su ljudi govorili da bi to moglo da smeta mojoj karijeri. U ovim godinama koje nisu ni naivne, ni male, ne bih voleo da me ljudi vole samo zato što sam faca, frajer. Sada bih voleo da me gledaju isključivo kroz moje pesme."

Pjevačica Nela Bijanić imala je čast da sarađuje s legendarnim pjevačem Nino Rešićem, a njihovo prijateljstvo je bilo duboko, što potvrđuje i činjenica da je Nela gostovala na njegovim koncertima.

"Kod Nina Rešića sam bila na svadbi, žao mi je što je tako završio. Bila sam mu i gost na koncertu. Sjajan pevač, najveća muška zvezda. Bio je puno zauzet, završio je s poslednjih 20 eura tuđih u džepu. Zlatna kočija prolazi jednom u životu, ne prolazi svaki dan, ako ste uzeli zlato – uzeli ste. Sad pričam generalno, morate stvoriti nešto da imate iza sebe, morate imati nešto kada dođete u neke šezdesete, sedamdesete godine i više ne možete pevati", rekla je Nela.

Amir Rešić Nino napustio je ovaj svijet 18. oktobra 2007. godine u bolnici u Bijeljini. Njegova smrt uzrokovana je teškom upalom pankreasa, koja je, nažalost, bila rezultat dugotrajnog problema sa alkoholizmom. Nino je svoj vječni mir pronašao u svom rodnom gradu, Kozarskoj Dubici, gdje je sahranjen.

Ninin ujak je podigao spomenik na lokalnom groblju kako bi odao počast ovom talentovanom pjevaču. Na spomeniku se nalazi i mikrofon, simbol cjelokupnog života i karijere koji je posvetio muzici. Njegovi vjerni fanovi nisu zaboravili svog omiljenog izvođača. Mnogi su na njegovom grobu ostavili zvijezdu od mermera sa njegovim imenom, kao i knjigu u staklenoj vitrini na čijim koricama je ispisana duboko emotivna poruka, prenosi Stil.kurir.rs.

