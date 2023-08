Poznato ko je kupio prsten Tupaka Šakura na aukciji za 1,01 milion dolara

Prsten Tupaka Šakura koji je sam dizajnirao, koji je reper nosio tokom svog posljednjeg TV nastupa na dodjeli MTV video muzičkih nagrada 1996. prije nego što je ubijen u Las Vegasu, prodat je ove sedmice na aukciji za 1.01 milion dolara - i kupio ga je Drejk.

Reper se navodno u petak otkrio kao kupac noseći prsten na prstu kako bi promovisao svoju novu pjesmu "Meltdown" sa Trevisom Skotom, navodi "Avaz". Kuglica prstena ima krunu optočenu zlatom, rubinima i dijamantima.

Šakur je dizajnirao prsten u kreativnom periodu.

Reper se tada sve više fokusirao na programe za mlade, počeo je da glumi i razvijajao sopstvene projekte.

A onda je ubijen pucnjavom iz vožnje. Imao je 25 godina, piše "The Huffington Post".

Tupac’s Ring Just Sold at an Auction for $1,016,000 pic.twitter.com/bHhxLZyJ2q