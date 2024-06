Predstavnica Irske na Evroviziji šokirala izgledom na premijeri filma u Londonu (FOTO)

Irska muzičarka, poznata kao Bambie Thug, pojavila se na premijeri dokumentarnog filma Rite Here Rite Now švedskog metal benda Ghost u Londonu i iznenadila izdanjem.

Na sebi je imala crni grudnjak i duge hlače koje je spustila i pokazala donji veš, a prednje zube je obojila u crno.

Podsjetimo, njen nastup na Evroviziji izazvao je burne reakcije, a Bambie, koja se deklariše kao nebinarna osoba, požalila se nakon takmičenja na organizatore Eurosonga, prenosi Index.hr.

"Jako sam ponosna na sve nas u top 10 koji se borimo protiv svega što se događalo iza scene. Bilo je teško i strašno. Ponosna sam i samo želim reći - mi smo Evrovizija, EBU nije Evrovizija, je… EBU. Uopšte me ne zanimaju, je… EBU. Tu je zajednica, ljubav, moć svih nas. Narod je rekao svoje, queersi dolaze, nebinarni su j…no pobijedili", rekla je u suzama, prenosi.

