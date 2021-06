Preljube na estradi: Ko je koga s kim prevario

Aca Lukas ponovo je podigao prašinu objavivši knjigu "Ovo sam ja - Aca Lukas" u kojoj je otkrio mnogo toga šta je preživio i ogoli se do koske. Ono što je najviše diglo prašinu jesu njegove svađe sa sad bivšom suprugom Sonjom Vuksanović i to zbog prevara.

I mnogi sa estrade su bili na meti ljubavnih afera, a ovo su samo neki o kojima se dugo pričalo.

Milan Topalović Topalko važi za jednog od najvećih šmekera domaće estrade. Kako se spekulisalo, on je navodno svoju suprugu Vesnu varao sa starletom Atinom Ferari, a kasnije i sa mladom Zvezdom Granda Ljiljanom Savić.

Pjevačica Tina Ivanović navodno je poslije 15 godina stabilnog i harmoničnog braka prvi put ozbiljno razmišlja da stavi tačku na zajednički život sa izabranikom Zvezdanom Anđićem pošto je posumnjala da je vara.

Zlata Petrović otrila je da je bila bliska sa Željkom Ristićem prije nego što je on okončao svoju emotivnu vezu sa Vesnom Zmijanac.

Voditeljka Snežana Dakić razvela se od Vladimira Mikića zbog navodne njegove veze sa dosta mlađom djevojkom, sa kojom se čak pojavljivao na beogradskim splavovima.

Brak Nikole Rađena i Ane Kokić često je nailazio na spekulacije o razvodu. Pričalo se da je proslavljeni vaterpolista navodno imao aferu sa bivšom učesnicom rijalitija Farma, igračicom Gogom Aleksić.

Fitnes šampionka Marija Srećković Savić i poznati glumac Aleksandar Srećković Kubura, bili su na pragu razvoda zbog, navodno, Kuburine prevare sa 18 godina mlađom djevojkom Petrom Radivojević. Isprva su uspjeli da se pomire, ali je Marija poslije nekoliko godina vratila Kuburi, prevarila ga sa mlađim, poslije čega su se razveli.

Pisalo se, a to je potvrdio i pjevač u svojoj knjizi, Sonja ga je prije nekoliko godina optužila da ju je prevario s jednom pjevačicom, a navodno je u pitanju Ana Sević. Pkevač je sa bivšom ženom sada u korektnim odnosima zbog njihove ćerke Viktorije, a Lukas za dijete plaća alimentaciju u iznosu od 2.000 evra!

Legendarna domaća pjevačica, koja je nedavno proslavila više od pola vijeka na sceni, neprevaziđena Lepa Lukić imala je dva braka.

Na vrhuncu karijere, Lepa je bila udata za estradnog menadžera Vladu Perovića, koji joj je bio prvi muž. Njihov brak je završen zbog njegove prevare, a lepa u svom stilu opisala kako je uhvatila bivšeg supruga u švaleraciji.

"Rekla sam da idem na deset dana u inostranstvo da pevam. Odvezao me je do aerodroma. Cmok, cmok. Ja kao bajagi odem, ali sam se vratila iste večeri. Zatekla sam ih kad su se raspremili u spavaćoj sobi. Nju sam izbacila napolje onako gologuzu! Molila me da joj dam odeću, a ja joj nisam dala. Posle sam joj bacila garderobu niz stepenice i oterala je napolje", rekla je Lepa.

(Kurir.rs)