Preminula voditeljka Slađana Petrušić

Hrvatska glumica, voditeljka "Parova" i emisije "Provodadžije" Slađana Petrušić, Slađa, preminula je sinoć u 20.30 časova.

Tužna vijest o njenoj smrti objavljena je na njenom Instagram nalogu.

"S tugom javljamo da nas je sinoć napustila naša Slađa i otišla na neki bolji svijet. Bit će kremirana, a pepeo prosut u šumi jer šuma je bila njezin život i tako će živjeti vječno. Porodica Petrušić! Molimo novinare da nas ne zovu jer nikada nismo bili dio javnog života, a isto tako bila je to i Slađina želja pa ispoštujmo. Hvala Vam na razumijevanju!", stoji na njenom Instagram profilu.

Kako piše na Instagramu "petrusicsladjana", nakon što je samoinicijativno napustila bolnicu, nešto poslije 12 časova njeno stanje se pogoršalo i, prema pisanjima medijima, ona je hitno hospitalizovana nakon srčanog zastoja.

Mediji navode da je pokušana i reanimacija.

Ona je, kako prenose, oko 20 časova doživjela još jedan infarkt i reanimacija i pokušaj oživljavanja koji je trajao oko pola sata nije uspio.

Slađana je prije dva dana hospitalizovana nakon što je doživjela nezgodu dok je snimala video za TikTok.

Izazov koji je prihvatila se pokazao kao prezahtjevan za nju te je završila sva u krvi. Petrušićeva je hospitalizovana, a nakon ukazane ljekarske pomoći na društvenim mrežama je podijelila dvije fotografije od kojih joj je na jednoj od njih moguće vidjeti sa zavojima.

"Nikad nisam lagala. Otišle su noge i svašta nešto. Inače za ubuduće… pa valjda me toliko poznajete i znate da nikad ne cvilim. To što vam nisam odmah sve rekla, to je jer me doktori svako malo za**bavaju, j**em ti Tik Tok izazove", napisala je Slađa tada.