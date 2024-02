Preminuo član kraljevske porodice

​Tomas Kingston, suprug lejdi Gabrijele Vindzor preminuo je u 45. godini.

"Sa najdubljom tugom objavljujemo smrt Tomasa Kingstona, našeg voljenog muža, sina i brata. Tom je bio izuzetan čovjek koji je osvjetlio živote svih koji su ga poznavali. Njegova smrt je bila veliki šok za cijelu porodicu i molimo vas da poštujete našu privatnost dok oplakujemo njegovu smrt", stoji u saopštenju porodice.

Biće obavljen uviđaj kako bi se utvrdio uzrok smrti, ali nema sumnjivih okolnosti i nema drugih uključenih strana.

Kralj i kraljica su poslali svoje "najiskrenije misli i molitve" lejdi Kingston i porodici Kingstona, piše "Daily mail".

Portparol Bakingemske palate rekao je: "Kralj i kraljica su obaviješteni o Tomasovoj smrti i pridružuju se princu i princezi Majkl od Kenta i svima koji su ga poznavali u tugovanju za veoma voljenim članom porodice. Naročito, Njihova Veličanstva šalju svoje najiskrenije misli i molitve Gabrijeli i cijeloj porodici Kingston."

