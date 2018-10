Preminuo otac Maje Šuput

Preminuo je Boris Šuput, muzički menadžer i otac pjevačice Maje Šuput.

Maja se od oca oprostila emotivnim postom na društvenim mrežama s kojih je bila posljednjih nekoliko dana.

"Jučer smo na posljednji počinak ispratili mog tatu. Nakon preduge i preteške bolesti konačno se riješio bolnica, nepokretnosti, cjevčica... Riješio se zla koja ga je prikovala za krevet i života kojeg nitko, baš, baš nitko nikada ne bi smio ni na dan doživjeti. Bio je bolestan posljednjih 16 godina od koje posljednje 3 želim izbrisati iz pamćenja jer je preteško. Sada je konačno slobodan, konačno svoj. Ako stvarno postoji (a trenutno u potpunom uvjerenju da postoji) drugi svijet onda je on sad već u uredu i dogovara gaže i koncerte. Gore bi moglo postat jako veselo. Moga oca svi znaju kao managera koji je žario i palio sve do kobne 2003. godine. On je obožavao svoj posao i svoj način života koji je bio akcija non stop", napisala je Maja.

"Bio je muškarac koji je svaki dan u košulji, sakou, čistom kosom, parfem koji se osjećao još cijeli dan u ulazu kad bi on prošao... Bio je zafrkant i šarmer. Bio je najponosniji (kao i svaki otac valjda) tata na svijetu, a dan kad sam mu rekla da ću početi pjevati mu je bio najsretniji dan u životu. Sve što se u mojoj karijeri događalo nakon njegove bolesti pratio je s najvećim veseljem. Zvao me 5 puta na dan da pita gdje pjevam u petak, gdje u subotu, a onda u nedjelju sto pitanja kako je bilo, koliko je ljudi. I taj ponos je bio nevjerojatan", prisjetila se.