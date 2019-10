Preokret u postupku koji je Džoni Dep pokrenuo protiv Amber Herd

Burna veza slavnog glumca Džonija Depa i njegove izabranice, glumice Amber Herd krunisana je brakom, koji se raspao uz neviđeni skandal.

Džoniju je nadležni sudija koji vodi njegov slučaj klevete vrijedan 50 miliona dolara protiv njegove bivše žene Amber naložio da dostavi svoj dosije o drogama i alkoholu.

Njen advokat želi da 56 godina star glumac dostavi medicinski dosije i druga dokumenta u vezi sa njegovom upotrebom droge i alkohola, piše "Daily Mail". Prema pisanju medija, on za to ima rok do 15. novembra.

"Gospodin Dep ne može da dokaže istinitost riječi gospođe Herd o njegovom nasilničkom ponašanju ukoliko je bio alkoholisan", rekao je advokat Amber Herd.

Tim advokata koje je unajmio Dep optužili su Amberin tim da pokušavaju da dođu do medicinskih izvještaja Depa kako bi ga ponizili. Uprkos insistiranju Depa da je to suvišno i nepotrebno, sudija je odlučio da odobri zahtjev koji je podnijela Amber Herd (33).

Dep je tužio Amber za 50 miliona dolara zbog toga što ga je oklevetala i optužila indirektno za nasilje u porodici. Iako ga ona nikada nije prozvala imenom, on tvrdi da su fotografije implicirale da je riječ o njemu. Sada ona pokušava da dokaže da je on zaista bio nasilan tokom njihovog kratkog braka, što je on stalno negirao.

Advokati su zahtijevali od suda da dozvoli uključenje u proces i drugih partnerki prema kojima je on možda bio nasilan. Depova bivša partnerka Vanesa Paradi, sa kojom ima dvoje djece, stala je u njegovu odbranu.