Priča supruge Nikole Rokvića ruši društvene mreže

Krajem januara pjevač Nikola Rokvić ostvario se u ulozi roditelja po treći put, a sada je njegova supruga Bojana Barović podijelila svoje iskustvo iz porodilišta. Njena priča ruši internet a evo i zašto.

Rokvići su naime dobili kćerku kojoj su dali ime Angelina, a prethodno već imaju sina Simeona i kćerku Leonu. Svoje iskustvo nakon trećeg porođaja Bojana je riješila da podijeli na mrežama i razriješi određene nedoumice drugim porodiljama.

Dojenje je danas jedan od glavnih problema svježim mamama, što ju je navelo da zaključi da smo "zakomplikovali najjednostavniju stvar na svijetu".

"Treći uspešan početak dojenja bez bilo kakve dohrane, koju kategorično odbijam treći put u porodilištu jer znam koliko je važno da ne dobiju odmah po rodjenju veštačko mleko. Znam šta će mnogi pomisliti, i to je čuvena rečenica “nije mi došlo mleko”. To smo bili pogrešno naučeni od početka. Meni je “došlo” mleko tek nakon nekoliko dana, a do tada su uživali u kolostrumu, koji da izgleda prilično bedno ako ga vidite, nekad je i prozirno i ko nije informisan delovaće kao da je beskorisna vodica ili žuto mleko dok je kolostrum verovatno najzdravija stvar na svetu, za bebu i prvih 7 dama formiranja creva definitivno jeste! Prodaje se čak sportistima na crnom tržištu za neke basnoslovne cifre, a ovde ga žene odbacuju i menjaju za kupovnu dohranu isključivo iz neznanja a nažalost u mnogim porodilištima nema edukacije ali to je tek druga tema", počela je priču Bojana, a potom nastavila:

"Trenutno želim da vas ohrabrim ako ste u fazi da čekate bebu, ili ste se porodile, tražite odmah da vam stave bebu na grudi i verujte meni su svo troje sisali još u porođajnoj sali… Iskreno, nisam ni proveravala da li imam mleka ili ne, beba je sisala i spavala i meni je to bio sasvim jasan znak da je sa grudima sve u redu čak i kad deluju vrlo mekano. Takođe, dojenje na zahtev umesto svaka tri sata je ključ mog uspešnog dojenja i ključ mira u kući sva tri put. Kada je gladna jede, koja nauka! Kada sisa pravi se mleko, kada ne sisa i prima dohranu sem što se posle mučite noćima sa grčevima, vaše mleko se ne pravi jer nema potražnje… Poenta svega je da smo zakomplikovali najjednostavniju stvar na svetu… Mleko vam kreće i pre porođaja, ne brinite, tu je – samo 2% žena iz medicnskih razloga ne može da doji, ostali ne znaju. Ovde se ne obraćam mamama koje neće, njihov je izbor naravno, već onima koje imaju dilemu, brinu se, a imaju želju! Nadam se da sam malo od pomoći i za ovakve teme i pitanja uvek sam tu za vas jer su deca moja najveća ljubav", napisala je Bojana.

(GrandTV)