Prije Suzane Saša Popović zaprosio poznatu pjevačicu

Saša Popović već godinama je u braku s pjevačicom Suzanom Jovanović.

Iako su njih dvoje danas jedan od najskladnijih parova na estradi, u mladosti Saša Popović je žudio za jednom drugom djevojkom, s kojom je želio čak i brak.

Ono što rijetko ko zna jeste i to da je Saša prije braka sa Suzanom bio zaljubljen u jedno od najpopularnijih pjevačica narodne muzike Zlatu Petrović, piše Glossy.

Jednom prilikom kada je govorila za domaće medije, Zlata je ispričala da je 1989. godine Popović spremio dijamantski prsten i pitao je da se uda za njega.

"Sale me je mnogo voleo, patio je dugo za mnom kad smo raskinuli... Zaprosio me je za rođendan. Izvadio je brilijantski prsten pred gostima, a ja sam se prepala i bacila mu ga u lice. Popović je savršen muškarac, ali me je zaprosio u pogrešno vreme. Bila sam mlada, imala sam 27 godina, a dve godine ranije sam se razvela od Hasana Dudića", ispričala je pjevačica.

Kako je pjevačica tada rekla, Saša je neko vrijeme tugovao, ali je ubrzo krenuo dalje. Bio je veoma duhovit, lijep i uspješan, sve djevojke su ludjele za njim, a i on nije mogao da im odoli.

Tek kad je sreo Suzanu Saša je odlučio da se skrasti i od tada njihov brak je jedan od onih koji bi svaka žena poželjela za sebe.