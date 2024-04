Prijepolje podijeljeno, jedni uz Dženana, drugi uz Samiru

Nakon razvoda Harisa i Meline Džinović te Dragane Mirković i Tonija Bijelića javnost je uzdrmala vijest da se razvodi pjevač Dženan Lončarević.

Ekipa Telegrafa se uputila u Prijepolje, gdje Dženan Lončarević ima porodičnu kuću, u kojoj žive njegova i dalje zakonita supruga Samira i njihovi sinovi.

Prvi komšija koji živi prekoputa Lončarevića rekao je da je vidno pogođen ovom, kako on opisuje, "tužnom viješću".

Ima 15 godina drugu, to svi znaju

"Dobri su jako, javljaju se i kulturni su. Ne bih dalje da pričam, jer mi je jako teško. Jutros sam čuo, opasno mi je žao, bili su divan par. I dalje ne mogu da vjerujem. Ne samo ja, svi će vam reći da im je žao jer su oni najbolje komšije. Saznao sam jutros i kad sam htio da pitam ostale komšije o tome, rekli su mi da je bolje da ne pitam ništa. Šta se tu desilo, ne znam...I žena i Dženan i djeca, svi su toliko kulturni. Sinovi im su jako dobri momci. Rijetko se rađaju takva djeca, ja se izvinjavam vama, ali stvarno ne mogu da nastavim", kaže gospodin kome samo što suze nisu krenule.

Novinari ovog medija su potom naišli na gospodina u parku, koji je dao mišljenje na ovu temu.

"Ja to sve znam i da ima 15 godina drugu, to svi znaju. Moja žena je držala trgovačku radnju. Dolazili su svakog dana tu. Njegova djeca se druže sa mojim unucima, igraju košarku zajedno. A to što se između njih desilo, to je normalno. A to da ona nije znala, ja ne vjerujem u to. Jer ne možeš 15 godina kriti, a ovo sad što on nabrzinu hoće da se razvede, to hoće da uradi da bi što prije ovu drugu oženio. Možda je i trudna, ko zna... ko će znati šta se tu desilo, našao je bolju i to je to. Djeca su mu već velika da razumiju, jedan će sad da studira muziku u Sarajevu. Dženan je ranije dolazio češće, to jeste. I znam da je stalno punio telefon, vječito mu je bio prazan. Smatram da je sve to normalno, čovjek je našao bolje i to je to. Ova kuća je njegova babovina i njemu ide pola, pola bratu koji je u Njemačkoj. To što je ostavio ljubavnici stan i neka je, a žena nek sama sebi kupi stan, ako joj je stalo do imovine. Mislim da joj je i četvrtina kuće mnogo. Njoj ne treba ništa da ostane, to je njegova babovina i to trebaju da naslijede njegova djeca, a ne ona. Imovina se ostavlja unucima, ne čak ni djeci, nego unucima, ne ni unukama, jer se one udaju i odu dalje, što je i normalno, samo unucima. Unuke (djevojke) treba školovati, da nađu dobar put. To je moje mišljenje, ja sam staromodan čovjek. Ne znam sad šta joj ovo znači, kad su svi znali. Jedino ako ne može više da šuti, pa hoće da se sveti njima. Vi stvarno mislite da je ona 15 godina čekala njega? Isto je to. Ti nagoni, bili ženski ili muški,i sti su. On je jedno vrijeme to krio, ali, vjerujte mi, da svi ovdje to znaju. Takav je to posao. Taj svijet i muzički i filmski. Ne može čovjek da ostane pošten, pogotovo kad ode u veliki grad".

Kuća kao zamak

Jedna komšinica je ispričala da i Samira posjeduje svoju imovinu.

"Nije mi jasno, bezobrazno je ovo s Dženanove strane. Živjeli su 25 godina zajedno i on joj ovo uradi. Gledala mu bolesnu majku 20 godina. I ne treba joj ništa od njega, ona posjeduje kuću veliku kao zamak. Glupo je zbog djece mnogo, oni će najviše da ispaštaju", zaključila je komšinica.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.