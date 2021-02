Prijović: Prošlo je mesec dana, ali mi se ne vraća ni ukus ni miris

Pjevačica Aleksandra Prijović progovorila je o borbi s virusom korona, te otkrila da joj se čula ukusa i mirisa još nisu vratila. Osim toga, folkerka je progovorila i o suprugu Filipu Živojinoviću, kao i nasljedniku Aleksandru.

Kako Aleksandra kaže, ozbiljnije simptome korone nije imala.

"Imala sam samo bol u sinusuma, čulo ukusa i mirisa mi je nestalo. Prošlo je mesec dana, ali mi se ne vraća ni ukus ni miris, čula sam i čak da se ne vraća mesec dana. Međutim, lagano se sad vraća", rekla je Aleksandra Prijović u emisiji "Premijera Vikend Specijal".

Ona se zatim osvrnula na odnos sa sinom Aleksandrom i priznala da je "ljubomorna" na to što on trenutno više voli da provodi vrijeme sa tatom Filipom.

"Meni je super bilo sa sinom, iskreno. Jesam navikla da putujem deset godina, ali biće mi teško da se vratim na to. On je tatina kopija, ja ne mogu da verujem da toliko može da liči na oca. Tvrdoglav je na mene. Vezan je za oboje, a sada je naišao takav period da tatu najviše voli. Uhvati ga period da hoće samo njega, pa mene. Tu smo stalno, mada je Filip malo više zauzet, ali kad dođe, ja mogu da odem. Ljubomorna sam. Ja sam mislila da su sinovi više vezani za majke, ali to nije kod mene trenutno, moraću da rodim ćerku. Nije u planu, ali bih volela", rekla je pevačica.

(Telegraf.rs)