Prijovićka se rasplakala: To mi je bio san

Pjevačica Aleksandra Prijović započeće truneju "Dva sveta" koncertom u Beogradskoj areni 29. septembra, a s obzirom da je prodaja ulaznica išla više nego dobro, zakazana je i sljedeća Arena, što ju je dovelo do suza.

"Sledeća Arena je 30. septembra i ulaznice su zvanično u prodaji", rekla je Aleksandra na konferenciji za medije upriličenoj tim povodom.

Nakon toga Aleksandru su savladale emocije i briznula je u plač.

Suze radosnice imale su više povoda, a kada se sabrala objasnila je.

"Htela sam da ne zaplačem. Kada radiš nešto sa tolikom ljubavlju, najlepše je kada ti se ostvare snovi. Sanjala sam, sećam se kada sam prvi put došla u Beograd i videla Arenu, to mi je bio san. Sada sam doživela nešto što nisam sigurno od takmičenja, jako sam uzbuđena", rekla je Prija i dodala:

"Mislim da svi uvek maštamo o najvećim stvarima i da se trudimo i radimo da dođemo do toga. Ja sam ovog celog života, ne mogu da kažem znala, ali imala sam osećaj. Niko mi nije verovao, ali sam znala da sam rođena za ovaj posao i da ću napraviti nešto veliko".

Aleksandra je objasnila da se nalazi tu gdje jeste zahvajujući velikoj podršci prije svega svog supruga Filipa.

"Imala sam sreću da imam podršku svoje porodice. Kako su se dešavali uspesi ja sam i dalje bila tu i jako sambila svesna svega. Često ljudi kažu kako sam imala hit i pre Filipa. Jesam, imala sam i lepo sam radila ali otkako je on došao ja sam dobila veću podršku i sve ovo gledam kao zajednički uspeh", rekla je Aleksandra.

Pjevačica je potom istakla muzičke sklonosti njenog supruga Filipa Živojinovića, koji je autor nekih njenih pjesama, što je mnoge iznenadilo.

"Kada čujem šta sve on napiše i šta može da napiše, šokiram se. Prosto nisam verovala da je toliko talentovan za muziku. Nisam to očekivala od njega, bilo mi je čudno. Ume da svira, čak ume i da peva, ali mi je neverovatno da ume da napiše i muziku i tekst. Neću da budem skromna kada kažem da je on jedan od najboljih naših kompozitora", naglasila je Aleksandra.

Inače, nakon višemjesečne neizvesnosti, Aleksandra Prijović objavila je nedavno i novi album koji je publika sa nestrpljenjem iščekivala i kojim je još jednom pomjerila granice.

Album nosi simboličan naziv „Devet života“, na kome se nalazi upravo devet numera kroz koje je predstavila sebe kroz balade i brze pesme koje su osvojile publiku na prvo slušanje.

(GrandTV)