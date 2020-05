Princ Čarls otkrio recept za omiljeni doručak sa sirom

LONDON - Princ Čarls je na društvenim mrežama otkrio recept za svoj omiljeni doručak - pečena jaja sa britanskim sirom.

Princ Čarls je recept za svoj omiljeni jutarnji obrok podijelio povodom onlajn festivala posvećenog britanskom siru i industriji sira u toj zemlji, koja je pogođena krizom zbog pandemije virusa korona.

"Jedna od stvari koja nam nesumnjivo donosi veliko zadovoljstvo jeste dobra hrana. Stoga je veoma zabrinjavajuće što je zbog pandemije u riziku jedna od najlepših radosti u životu - britanski sir", poručio je Čarls.

On je na društvenim mrežama podijelio omiljeni recept.

Od sastojaka je potrebno 100 grama špinata, jedan šeri paradajz, 35 grama mekog sira, jedno jaje, 80 grama milerama, 15 grama narendanog tvrdog sira i svježi bosiljak.

Maslacem treba namazati malu tepsiju i obložiti je špinatom tako da u sredini ostane mali krug, šeri paradajz narežati na četvrtine i staviti na špinat, posuti meki sir između paradajza, dodati bosiljak, posoliti i pobiberiti.

Princ Čarls navodi da potom treba razbiti jaje u sredinu špinata, preliti ga mileramom, ali pokušati da se ne razlije bjelance, posuti izrendanim sirom i staviti u zagrijanu rernu na 180 stepeni 8 do 10 minuta.

A proud champion of native British cheese, His Royal Highness has released one of his favourite recipes, Cheesy Baked Eggs, which can be made by using any number of our great British cheeses.