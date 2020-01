Princ Hari objasnio zašto se povukao

Princ Hari objasnio da se povukao od porodice kako bi napravio korak napred.

Princ Hari i njegova supruga Megan i zvanično se povlače iz kraljevskog života. Njihova odluka da vode nezavisniji život odjeknula je cijelim svijetom, a vojvoda od Saseksa je večeras i otkrio zašto su on i njegova supruga donijeli takvu odluku.

Hari je, na privatnoj dobrotvornoj večeri koja je održana večeras rekao da "ne postoji druga opcija osim da odustane od kraljevskih dužnosti".

"Kada smo se Megan i ja vjenčali, bili smo uzbuđeni i bili smo spremni da služimo. Iz tih razloga mi predstavlja ogromnu tugu što je došlo do ovoga. Odluka da odstupimo nije odluka koju smo donijeli olako. Bilo je toliko mjeseci razgovora nakon toliko godina izazova i znam da nisam uvijek ispravno postupao, ali zaista nije bilo druge mogućnosti", rekao je princ Hari.

On je dodao da želi jasno da stavi do znanja da on i Megan ne odlaze. Kako je rekao, nadao se da će on i supruga nastaviti da služe kraljici, ali bez javnih sredstava.

"Nažalost, to nije bilo moguće. Prihvatio sam ovo, znajući da to ne mijenja ni ko sam ni koliko sam posvećen. Nadam se da će vam ovo pomoći da shvatite do čega je moralo doći, da sam se povukao od svoje porodice kako bih napravio korak napred u ono za šta se nadam da može biti mirniji život", istakao je princ Hari.