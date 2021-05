Princ Hari otkrio detalje: S Megan sam se nalazio u supermarketu

Princ Hari gostovao je u podcastu Armchair Expert koji vodi holivudski glumac Deks Šepard. Otkrio je dosad nepoznate detalje iz života.

Ispričao je kako je upoznao Megan Markl, a život u kraljevskoj porodici uporedio je sa životom Trumana Burbanka, kojeg kamere prate u stopu od rođenja.

"Kada je Megan prvi put došla u London, dogovorili smo susret u supermarketu u Londonu. Pretvarali smo se da se ne poznajemo, slali smo poruke jedno drugom. Ljudi su me posmatrali, upućivali mi čudne poglede, dolazili do mene da me pozdrave", ispričao je Hari.

"Na glavi sam imao šiltericu, gledao u pod i pokušavao biti neprimjetan. Nevjerovatno je koliko žvakaćih guma ima na podu, totalni nered", dodaje.

Priznao je da se nikada nije osjećao uklopljenim u kraljevsku porodicu.

"To je posao, zar ne? Nabacite osmijeh i gurate dalje. Imao sam 20 i nešto godina kada sam razmišljao da ne želim taj posao, da ne želim biti ovdje. Ne želim raditi to. Pogledajte šta je to učinilo mojoj majci.

Kako ću se ikada skrasiti i imati porodicu ako znam da će se to opet dogoditi", priznao je emotivni Hari.

"Vidio sam kako to izgleda iza kulisa, znao sam kako cijela stvar funkcioniše i nisam želio biti dio toga", dodao je.

Megan je Harija podstaknula da potraži pomoć psihoterapeuta zbog toga što je konstantno bio ljut zbog uplitanja medija u njegov život.

"Kada sam počeo ići na terapiju, činilo se kao da je balon raspuknuo. Izvukao sam glavu iz pijeska, dobro je protresao i shvatio da sam na privilegovanom položaju, da se prestanem žaliti i da prestanem razmišljati da želim nešto drugačije", ispričao je.

Prije sedam godina pokrenuo je sportski događaj Invictus Games kako bi pomažući drugima pomogao i sebi.

"Shvatio sam da moram promijeniti stvari, jer ne mogu izaći. Zapitao se kako da učinim stvari drugačijima, kako učiniti majku ponosnom i iskoristiti platformu da napravim stvarne promjene", kaže Hari.

Za oca Čarlsa je rekao da je patio zbog vaspitnih metoda princa Filipa i kraljice Elizabete, a to se onda odrazilo i na njega. arles se ponašao prema Hariju onako kako su se Filip i Elizabeta ponašali prema njemu.

"Ne bismo trebali nikoga kriviti niti upirati prstom u nekoga, ali kada je riječ o roditeljstvu, ako sam doživio neki oblik boli ili patnje zbog boli koju su pretrpjeli moj otac ili moji roditelji, ja ću se pobrinuti da prekinem taj ciklus, tako da ga ne bih dalje prenosio", zaključuje Hari.

