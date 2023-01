Princ Hari otkrio vidi li se kao člana kraljevske porodice u budućnosti

Princ Hari će se u memoarima osvrnuti na svoje odrastanje i život u kraljevskoj porodici, a povodom objavljivanja knjige dao je nekoliko intervjua koji će biti prikazani tokom sljedećeg vikenda.

U dijelu intervjua za CBS novinar Anderson Kuper ga je pitao vidi li se u budućnosti kao član kraljevske porodice, a Hari je brzo i jasno odgovorio da se ne vidi.

Inače, očekuje se da će memoari opisati pojedinosti nesuglasica između 38-godišnjeg Harija i njegovog 40-godišnjeg brata Vilijama, princa od Velsa.

Do toga dolazi nakon što je vojvoda u svom dokumentarcu na Netfliksu tvrdio da je Vilijam prekršio obećanje da nikada neće objavljivati priče ili govoriti protiv njega nakon što je svjedočio posljedicama takvih postupaka u kancelariji njihovog oca.

Anderson Cooper: “Can you see a day when you would return as a full time member of the family?” Prince Harry: “No.” This 60 minutes Interview will be delicious, I fear pic.twitter.com/Gm0Vm4N8md